BolsenArte Winter celebra Pinocchio: a Cellere una mostra esclusiva

Il festival BolsenArte Winter dedica uno spazio speciale ai 140 anni di Pinocchio con una mostra unica, dal 1° al 15 dicembre. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con “Gli Amici del Borgo di Pinocchio,” il Comune di Cellere e “Il Mondo Perfetto,” presenta una collezione di edizioni cartacee del celebre romanzo, esposte presso la biblioteca comunale.

La mostra offre una panoramica affascinante sul viaggio letterario di Pinocchio attraverso il tempo e le lingue. Pubblicato per la prima volta a Firenze nel febbraio 1883 da Carlo Lorenzini, in arte Collodi, “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” è considerato un capolavoro letterario, tradotto in oltre 260 lingue e venduto in milioni di copie in tutto il mondo.

La biblioteca comunale sarà aperta per accogliere visitatori e appassionati di Pinocchio. Gli orari di visita sono i seguenti: lunedì 10-12, 16:30-18:30; martedì, mercoledì e venerdì 15:30-18:30; giovedì 10-12, 15:30-18:30.

Diretto dal maestro Francesco Traversi, il festival BolsenArte Winter è un evento organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Bolsena in collaborazione con “Visit Bolsena,” finanziato dalla Regione Lazio – Reti di Impresa tra Attività Economiche (DGR n. 68 del 22/02/2022). Un’occasione imperdibile per immergersi nell’affascinante mondo di Pinocchio e celebrare il suo impatto duraturo sulla letteratura mondiale.