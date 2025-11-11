Borse di studio: il Comune di Vitorchiano premia gli studenti meritevoli

Anche per l’anno in corso il Comune di Vitorchiano assegna le borse di studio destinate agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado, oltre che agli universitari che abbiano conseguito la laurea magistrale nel 2024. L’iniziativa conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere il diritto allo studio e valorizzare il merito scolastico dei giovani del territorio.

Gli studenti interessati – delle scuole medie, superiori (indirizzi umanistico-letterari, tecnici e professionali) e università – devono aver ottenuto il diploma o la laurea magistrale con risultati distintivi. Le borse intendono riconoscere l’impegno, la costanza e l’eccellenza nel percorso di formazione, premiando chi ha saputo distinguersi nel proprio ambito di studi.

Una borsa di studio intitolata a Leonardo Cristiani

Il consiglio comunale del 29 ottobre 2025 ha approvato all’unanimità la modifica del regolamento per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, decidendo di intitolare il riconoscimento a Leonardo Cristiani, giovane residente a Vitorchiano tragicamente scomparso in un incidente stradale lo scorso giugno. Leonardo era stato, nell’ultimo anno scolastico, proprio il vincitore della borsa.

“Abbiamo voluto ricordarlo nel modo più significativo – dichiara il sindaco Ruggero Grassotti – legando il suo nome a un premio che rappresenta l’impegno, la dedizione e la speranza nel futuro dei nostri giovani”.

Come partecipare e scadenze

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2025 esclusivamente tramite procedura online all’indirizzo comune.vitorchiano.vt@legalmail.it. Tutti i moduli e l’avviso pubblico sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vitorchiano. Possono partecipare gli studenti residenti nel territorio comunale, allegando la documentazione richiesta e la firma del modulo di domanda.

“Con queste borse – aggiunge l’assessore alla scuola Fabio Fanelli – vogliamo continuare a premiare l’impegno e la passione nello studio, offrendo un riconoscimento concreto ai nostri ragazzi e un esempio positivo per tutta la comunità”. Fanelli ha inoltre ricordato la borsa di studio “Padre Ettore Salimbeni”, riservata ai laureati residenti, che si aggiunge a quelle per studenti delle scuole medie e superiori. “Prosegue – conclude – il nostro impegno nell’investire sui giovani, risorsa fondamentale per il futuro di Vitorchiano”.