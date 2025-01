Brembo: 50 anni di eccellenza nel motorsport

Foto di Jan Kopřiva su Unsplash

Nel 2025, Brembo celebra un traguardo straordinario: 50 anni di successi e innovazioni nel mondo del motorsport. Dai primi sistemi frenanti in ghisa fino ai rivoluzionari freni in carbonio, la storia di Brembo è costellata di vittorie e primati tecnologici sia in Formula 1 che in MotoGP.

Dai primi passi alle innovazioni rivoluzionarie

La storia di Brembo nel Motorsport ha avuto inizio nel 1975, quando l’azienda divenne fornitore della Ferrari per il Campionato di Formula 1. Contribuendo alla vittoria di Niki Lauda con la leggendaria 312 T, Brembo segnò l’inizio di una partnership vincente che avrebbe cambiato il volto delle competizioni automobilistiche.

Nel 1976 il marchio Brembo entrò anche nelle competizioni motociclistiche, supportando il team Suzuki-Gallina. Nel 1978 arrivò la prima vittoria importante nella classe 500 , poi diventata MotoGP. Questa transizione dalle auto alle moto fu accompagnata dall’introduzione di innovazioni come la prima pinza radiale a 4 pistoni e la pompa radiale , soluzioni che avrebbero rivoluzionato la frenata in pista.

I successi e le innovazioni più iconiche

Con gli anni ’90, Brembo consolidò la sua posizione come leader mondiale nel motorsport. Per Honda , sviluppò la prima pinza monoblocco per moto, mentre alla leggendaria carriera di Mick Doohan possiamo associare la creazione della pompa freno posteriore azionabile con il pollice, utilizzata ancora oggi da numerosi piloti di MotoGP.

A fine decennio, l’azienda introdusse i primi dischi in carbonio in Formula 1, un’innovazione che avrebbe definito uno standard nei sistemi frenanti avanzati. Con oltre 700 titoli mondiali vinti , Brembo è il marchio di riferimento per team e piloti in MotoGP, Formula 1, Superbike e tanti altri campionati prestigiosi.

Contributing to champions

Tra i successi che hanno segnato la storia di Brembo , possiamo ricordare la vittoria di Valentino Rossi con i suoi 9 mondiali in MotoGP, la prima vittoria di Marc Márquez su una moto equipaggiata Brembo nel 2013 e i 6 titoli consecutivi di Jonathan Rea in WorldSBK. Da non dimenticare anche Michael Schumacher , che ha riportato il titolo mondiale a Ferrari nel 2000, proprio con freni Brembo.

Espansione e nuovi orizzonti

Con il nuovo millennio, Brembo ha ampliato non solo le sue innovazioni ma anche la sua portata globale. Importanti acquisizioni, come quelle di AP Racing , Marchesini e Öhlins , hanno consolidato l’azienda come leader nel settore dei sistemi frenanti e delle soluzioni per il motorsport.

Nel 2024, Brembo ha raggiunto un traguardo epocale: è diventata fornitore principale per molti dei team di Formula 1 e MotoGP, supportando il passaggio verso soluzioni come il Brake by Wire e altre tecnologie avanzate.

Anche i team delle competizioni elettriche, dalla Formula E alla MotoE, beneficiano della tecnologia di punta offerta da Brembo, dimostrando che il marchio è all’avanguardia anche nei campionati più innovativi.