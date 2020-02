“Buon compleanno Lord Baden Powell”: domenica di festa per gli Scout di Tarquinia al campo di volo di San Giorgio

Riceviamo e pubblichiamo

Un bel sole splendente ha accompagnato il vociare di tanti tra bambini, ragazzi ed adulti che domenica 23 febbraio si sono dati appuntamento al campo di volo di San Giorgio per festeggiare un compleanno speciale…. quello di Lord Baden Powell. Per chi si stesse domandando chi è sveliamo subito il mistero: si tratta del fondatore del movimento scout e il gruppo che ha vissuto questa splendida giornata è il Gruppo Tarquinia I Santa Margherita.

Un grande gioco in mattinata ha coinvolto tutti, dai grandi ai più piccoli, che si sono trovati ad inseguire una diligenza che trasportava un messaggio importante. Poi un buon pranzo al sacco per riprendere le energie perdute e infine un momento di riflessione con la cerimonia delle promesse e la consegna del fazzolettone, per i nuovi, che porta i colori di Tarquinia.

Ringraziamo vivamente il presidente del campo di volo Sig. Massimiliano Coppola e Sig. Sandro Marrozzi per la disponibilità mostrataci. Per tutti i ragazzi, appuntamento a sabato per le nostre consuete attività settimanali. Gruppo Scout Tarquinia I Santa Margherita