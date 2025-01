Cala il sipario sul Presepe Vivente di Tarquinia: le FOTO e il VIDEO di ieri

Si è conclusa ieri sera, con l’ultima rappresentazione, l’edizione 2024/2025 del Presepe Vivente di Tarquinia: come tradizione, i figuranti, tra cui bambini, ragazzi e adulti, si sono calati nei panni dei personaggi biblici e hanno rievocato la magia del Natale in un suggestivo scenario storico.

Un viaggio nel tempo alla scoperta delle tradizioni

Il Presepe Vivente di Tarquinia, ormai diventato un appuntamento fisso per la città, ha offerto ai visitatori un’esperienza unica e coinvolgente: attraverso le vie del centro storico, i partecipanti hanno potuto immergersi in un’atmosfera natalizia autentica, ammirando le ricostruzioni degli antichi mestieri e assaporando i sapori della tradizione: in occasione dell’Epifania, ieri, anche le parate a inizio e chiusura con la presenza dei Re Magi in groppa ai cammelli.