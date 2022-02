Calcio, Valerio Gelli di nuovo in Nazionale: il talento tarquiniese della Lazio chiamato allo stage azzurro per il Torneo dei Gironi

Il giovane calciatore tarquiniese Valerio Gelli torna a indossare l’azzurro: quello della maglia della Nazionale, che da venerdì 25 a domenica 27 febbraio lo vedrà tra i protagonisti al Villaggio Azzurro di Novarello per il primo raduno dell’anno dell’Under 16.

Dopo una prima convocazione l’estate scorsa, per il talentuoso centrocampista classe 2006 della Lazio, squadra con cui in campionato sta segnando come e più degli attaccanti, arriva ora la chiamata del CT Daniele Zoratto in occasione del “Torneo dei Gironi” che si disputa ogni anno per valutare la crescita dei giovani talenti azzurri. Un’occasione che vede la riunione nel centro sportivo di varie rappresentative giovanili, sotto gli occhi del coordinatore delle Nazionali giovanili, Maurizio Viscidi, e degli osservatori nazionali in forza all’Area Scouting della FIGC e capitanati dal responsabile delle Nazionali giovanili, Claudio Coppi.