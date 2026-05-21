Calici d’Argento Wine Festival 2026: Porto Santo Stefano brinda tra grandi vini e sapori di Maremma

Porto Santo Stefano si prepara a diventare la capitale del gusto con la seconda edizione del “Calici d’Argento Wine Festival”, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 lungo Corso Umberto I. La manifestazione, nata nel 2025 da un’idea del CCN Centro Storico Porto Santo Stefano, torna con un format ampliato che punta a trasformare il centro cittadino in un grande itinerario enologico a cielo aperto.

L’evento vedrà la partecipazione di oltre 70 cantine provenienti da tutta Italia, con spazi dedicati anche ai vini di Francia e Spagna, oltre a un’area riservata a spirits e gin accompagnata da dj set e zona relax. Ad arricchire l’esperienza saranno i punti street food curati dai ristoratori del corso.

Masterclass, produttori e vini della Maremma

Tra i punti di forza dell’edizione 2026 figurano le masterclass organizzate con FISAR Colline Maremmane, che uniranno degustazioni guidate e gastronomia locale. Protagonisti degli abbinamenti saranno i vini selezionati e le proposte dello chef Gabriele Combatti del ristorante Il Turchese, insieme a specialità come la “Palamita Experience”, il cuoppo fritto di pescato locale e la tradizionale pizza acciughe e cipolla del Panificio Sordini.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai vini del territorio grazie alla presenza del Consorzio Vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana e del Consorzio Morellino di Scansano.

Premio del pubblico e turismo esperienziale

Novità assoluta del festival sarà il Premio “Calice d’Argento – Scelta del Pubblico 2026”. Attraverso un QR code distribuito lungo il percorso, i visitatori potranno votare la cantina preferita, contribuendo all’assegnazione del riconoscimento che garantirà all’azienda vincitrice la partecipazione gratuita all’edizione 2027.

L’assessore al Turismo del Comune di Monte Argentario, Chiara Orsini, ha sottolineato come la manifestazione rappresenti un’occasione concreta per valorizzare il centro storico e promuovere il territorio attraverso eventi di qualità capaci di generare movimento e indotto per commercianti e ristoratori. Le masterclass sono a numero limitato e prenotabili attraverso i canali social ufficiali di MExTE Eventi e del CCN Centro Storico Porto Santo Stefano.