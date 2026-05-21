Unicoop Etruria, a Tarquinia assemblea consultiva dei soci sul bilancio 2025

La sezione soci Etruria di Unicoop convoca l’assemblea consultiva dedicata al bilancio di esercizio 2025. L’incontro si terrà mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 17.30 a Tarquinia, nella sala riunioni Semi di Pace – La Cittadella, in località Vigna del Piano. L’appuntamento rientra nel percorso di partecipazione delle sezioni soci, chiamate a confrontarsi sui temi legati alla vita cooperativa e al bilancio.

Partecipazione con carta socio

Per prendere parte all’assemblea sarà necessario portare la propria carta socio. Il materiale informativo è disponibile sul sito di Unicoop Etruria. Per i partecipanti è previsto anche un omaggio: una confezione di caffè classico Coop macinato per moka da 250 grammi.