Tarquinia, petizione per intitolare il campetto di via Aldo Moro a Gabriele

Riceviamo da Diego Sileoni e pubblichiamo

Oggi inizia qualcosa di grande. Qualcosa che nasce dal dolore, ma cresce dall’amore.

Oggi parte ufficialmente la petizione cartacea per intitolare il campetto da calcio di Via Aldo Moro a Gabriele, un ragazzo che non ha solo vissuto il nostro quartiere: lo ha illuminato. Gabriele non era “uno dei tanti”. Era un sorriso che arrivava prima di lui, una presenza che si sentiva anche quando non parlava. Era quel ragazzo che tutti conoscevano, che tutti salutavano, che tutti ricordano. E oggi, più che mai, il quartiere sente la sua mancanza come un vuoto che non si può spiegare, ma solo condividere.I n questi mesi è accaduto qualcosa che ha commosso tutti: i suoi compagni, i suoi amici, i ragazzi con cui ha giocato, corso, riso insieme, hanno scritto sui muri una dedica per lui.

Una frase semplice, spontanea, nata dal cuore. Un gesto che non si cancella, che non si dimentica, che resta. Come resta Gabriele, in ogni angolo del nostro quartiere. Il campetto di Via Aldo Moro è stato il suo mondo. Lì ha giocato, lì è cresciuto, lì ha costruito amicizie che non si spezzeranno mai. Quel parco lo ha visto bambino, ragazzo, amico, compagno. Quel campetto parla di lui. E ora siamo noi a parlare per lui.

Oggi iniziamo una petizione che non è solo una firma: è un abbraccio. È un modo per dire che Gabriele non se n’è mai andato davvero. Che il suo nome merita di restare dove è sempre stato: nel cuore del quartiere, nel luogo che lo ha visto vivere. Intitolare quel campetto a Gabriele non è un gesto simbolico. È un atto d’amore. È un atto di giustizia. È un modo per dire che la sua storia non finisce qui.

Oggi si firma. Oggi il nostro quartiere farà qualcosa che resterà nella storia. Oggi iniziamo insieme la petizione cartacea per intitolare il campetto da calcio a Gabriele, perché quel luogo è stato casa sua, campo suo, vita sua. E ora tocca a noi. A noi cittadini, a noi che lo abbiamo conosciuto, incrociato, salutato, amato. A noi che crediamo che un nome possa diventare memoria, e che la memoria possa diventare futuro.

Vi invito tutti a firmare. Fermatevi un minuto, un gesto solo, una firma che vale più di mille parole. Una firma che dice: Gabriele resta qui. Con noi. Per sempre. Per qualsiasi informazione, potete contattarmi direttamente al numero: 329 746 9557 Diego Sileoni.