Skylab Studios protagonista agli Internazionali BNL d’Italia 2026 tra realtà virtuale e patrimonio culturale

Mentre il Foro Italico celebra ancora il trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2026, si chiude anche un’importante esperienza legata all’innovazione tecnologica e alla valorizzazione del territorio. Protagonista dell’iniziativa è stata Skylab Studios, che ha rinnovato la propria collaborazione con il grande tennis internazionale attraverso uno spazio altamente interattivo allestito nel villaggio del torneo per conto della Regione Lazio.

Dopo i tour virtuali realizzati nelle precedenti edizioni per Sport e Salute, l’azienda è tornata al Foro Italico con un progetto ancora più immersivo, inaugurato dall’assessore regionale allo Sport, Turismo e Ambiente Elena Palazzo.

Ologrammi, avatar AI e reperti etruschi

Tra le principali attrazioni dello stand ha trovato spazio Holoteca, il portale olografico interattivo già presentato in Silicon Valley. Grazie a scansioni 3D ad alta risoluzione e avatar dotati di intelligenza artificiale, i visitatori hanno potuto dialogare con guide virtuali multilingua e osservare reperti archeologici in versione olografica.

La teca interattiva ha ospitato opere provenienti dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, costumi storici della Casa Tirelli e modelli tridimensionali di architetture sacre. Attraverso superfici touchscreen olografiche, il pubblico ha potuto ruotare e analizzare le opere nei minimi dettagli.

La Tuscia protagonista nella realtà virtuale

Grande attenzione anche per il progetto “La Regione Lazio in Realtà Virtuale”, sviluppato in collaborazione con Lazio Innova. Indossando visori VR, gli spettatori hanno compiuto un viaggio immersivo attraverso alcuni dei luoghi simbolo del Lazio.

Dal cielo di Roma alle architetture di Villa Adriana e Villa d’Este, fino alle faggete di Monte Raschio e alla Necropoli dei Monterozzi, il percorso ha trasformato il turismo culturale in un’esperienza completamente interattiva.

La partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia 2026 conferma così il ruolo di Skylab Studios nella sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso tecnologie immersive e accessibili al grande pubblico.