Il Comune di Tarquinia a Gaeta al Boat Days on Board Blue Expo dedicato al mare e alla nautica

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti e l’assessore al demanio Andrea Andreani hanno partecipato a Boat Days on Board Blue Expo, manifestazione dedicata alla nautica e all’economia del mare. L’evento, che si è svolto dal 14 al 17 maggio a Gaeta, ha visto momenti di confronto e co-progettazione tra imprese innovative, startup, enti di ricerca, istituzioni, università e comuni costieri.

“È stata un’importante occasione di confronto tra istituzioni, enti e amministrazioni costiere sui temi della gestione del demanio marittimo e delle sfide future legate alla sostenibilità, allo sviluppo turistico e alla valorizzazione delle aree costiere – dichiarano il sindaco Sposetti e l’assessore Andreani –. La manifestazione ha consentito inoltre di approfondire le prospettive normative e strategiche che interesseranno il sistema demaniale nei prossimi anni, attraverso un dialogo costruttivo tra le cittadine del litorale laziale”. Presente anche la funzionaria Sandra Meloni, a testimonianza della collaborazione tra amministratori e uffici comunali nel confronto con tecnici e rappresentanti degli enti del territorio.