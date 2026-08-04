Strade rurali, il PCI replica al centrodestra: “Consigli da chi le ha lasciate nell’abbandono”

Riceviamo da Nicolò Parrino, Partito Comunista Italiano – Sezione di Tarquinia, e pubblichiamo

“A leggere i consigli e le sollecitudini del centrodestra sulle strade rurali, alla nostra sezione viene prima di tutto da ridere. Un’ilarità inevitabile di fronte a tanta memoria a intermittenza.” ​È duro l’affondo del Partito Comunista Italiano nei confronti della passata amministrazione di centrodestra, accusata di sfoggiare oggi un’improvvisa sollecitudine su un tema che per anni ha sistematicamente ignorato.

​”Fa davvero sorridere – prosegue la nota – sentire oggi la minoranza di centrodestra fare la lezione su come intercettare i finanziamenti per le strade rurali. Ma quando governavano loro, dove stavano? Dormivano? Per anni le nostre campagne, le infrastrutture agricole e i residenti delle zone periferiche sono stati lasciati nell’abbandono più totale, tra buche, incuria e pratiche lasciate a prendere polvere nei cassetti.”

​Dal PCI si evidenzia la palese contraddizione politica delle opposizioni: ​”Oggi che sono passati all’opposizione si riscoprono improvvisamente esperti di bandi, finanziamenti e viabilità rurale. Una vera e propria ipocrisia politica. L’attuale amministrazione non ha certo bisogno dei loro ridicoli consigli per fare ciò che il centrodestra non è stato in grado di fare in anni di governo: lavorare seriamente per intercettare le risorse e restituire dignità al nostro territorio rurale.”