Strade rurali, il PCI replica al centrodestra: “Consigli da chi le ha lasciate nell’abbandono”

Riceviamo da Nicolò Parrino, Partito Comunista Italiano – Sezione di Tarquinia, e pubblichiamo
“A leggere i consigli e le sollecitudini del centrodestra sulle strade rurali, alla nostra sezione viene prima di tutto da ridere. Un’ilarità inevitabile di fronte a tanta memoria a intermittenza.” È duro l’affondo del Partito Comunista Italiano nei confronti della passata amministrazione di centrodestra, accusata di sfoggiare oggi un’improvvisa sollecitudine su un tema che per anni ha sistematicamente ignorato.
”Fa davvero sorridere – prosegue la nota – sentire oggi la minoranza di centrodestra fare la lezione su come intercettare i finanziamenti per le strade rurali. Ma quando governavano loro, dove stavano? Dormivano? Per anni le nostre campagne, le infrastrutture agricole e i residenti delle zone periferiche sono stati lasciati nell’abbandono più totale, tra buche, incuria e pratiche lasciate a prendere polvere nei cassetti.”
Dal PCI si evidenzia la palese contraddizione politica delle opposizioni: ”Oggi che sono passati all’opposizione si riscoprono improvvisamente esperti di bandi, finanziamenti e viabilità rurale. Una vera e propria ipocrisia politica. L’attuale amministrazione non ha certo bisogno dei loro ridicoli consigli per fare ciò che il centrodestra non è stato in grado di fare in anni di governo: lavorare seriamente per intercettare le risorse e restituire dignità al nostro territorio rurale.”