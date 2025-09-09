Canino celebra la Festa Patronale di San Clemente: fede, tradizione e il Palio

Il programma religioso e gli eventi in piazza

La Festa Patronale di San Clemente animerà Canino da venerdì 12 a domenica 14 settembre 2025, unendo momenti di spiritualità e tradizione. L’apertura è prevista venerdì 12 con la Messa solenne delle ore 18:00 alla Chiesa Collegiata, celebrata dal vescovo di Viterbo, monsignor Orazio Francesco Piazza. In serata, appuntamento conviviale con la cena in piazza organizzata dal Comitato San Clemente.

Concerto e processione solenne

Sabato 13 settembre, dopo la celebrazione pomeridiana, alle ore 18:30 la Chiesa Collegiata ospiterà il concerto “Melodie per papa Paolo III”, con il Quartetto dell’Ensemble Strumentale di Roma. La giornata culminerà alle 21:00 con la processione delle reliquie di San Clemente, rito suggestivo e molto sentito dalla comunità.

Il Palio di San Clemente

Domenica 14 settembre si aprirà con la Messa solenne delle ore 11:00. Nel pomeriggio spazio al tradizionale Palio di San Clemente, la storica corsa dei mezzosangue che richiama appassionati e visitatori e rappresenta il momento più atteso delle celebrazioni. L’iniziativa è organizzata dal Comitato San Clemente con la collaborazione della parrocchia e del Comune di Canino.

Info in sintesi

Date: 12-14 settembre 2025

Luogo: Canino (VT)

Celebrazioni religiose: Chiesa Collegiata di San Clemente

Concerto: sabato 13 settembre, ore 18:30

Processione: sabato 13 settembre, ore 21:00

Palio: domenica 14 settembre, ore 17:00

Organizzazione: Comitato San Clemente, Parrocchia, Comune di Canino