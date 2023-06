Canino, in arrivo un finanziamento regionale di 80.000 euro per la manutenzione straordinaria di pubblica illuminazione in località Vallone

Riceviamo dal gruppo consiliare Canino Risorsa Comune e pubblichiamo

In procedura di avvio i lavori per la realizzazione di implementazione manutenzione straordinaria di pubblica illuminazione nella zona 167 loc. Vallone.

Un beneficio richiesto attraverso la progettualità tecnica comunale, arch. Laura Pacini, dalla precedente amministrazione Novelli e concesso dalla Regione Lazio (giunta Zingaretti) con D.G.R. 426/2021 grazie alla costante attenzione per il territorio del Consigliere Regionale Enrico Panunzi.

Un’opera pensata per riqualificare con elementi di arredo e di pubblica illuminazione una zona periferica del paese ma significativamente abitata, in un percorso fruito dalla cittadinanza per il tratto pedonale, parallelo alla sr 312, che aveva estrema necessità di arredo e illuminazione.

Secondo la procedura in House Providing i lavori di implementazione e manutenzione straordinaria sono stati affidati ai sensi del d.lgs 50/2016 ss.mm.ii secondo l’art.192 alla soc. Esco Tuscia spa con la quale l’amministrazione comunale precedente aveva anche rinnovato la convenzione per lavori di efficientamento energetico e riqualificazione illuminotecnica, per la sostituzione di apparecchi stradali, plafoniere e installazione di lampade a led finalizzando interventi di risparmio su energia e progettualità innovative.

L’intervento previsto in zona 167 riguarda un finanziamento iniziale di euro 80.000, modificato in alcuni aspetti rispetto al sopralluogo effettuato in passato, ne conserva alcuni elementi con segnapassi su tutto il percorso pedonale, ammodernamento dell’illuminazione all’interno del giardino ed elementi di illuminazione di arredo per un importo contrattuale alla ditta affidataria di 68.945,55 con previsione di fine lavori per l’11 agosto 2023.