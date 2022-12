Capodanno a Pitigliano con i Divina Show e Mr. Dj Kikko

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Uno spettacolo coinvolgente accenderà la piazza di Pitigliano per festeggiare il Capodanno. L’appuntamento è sabato 31 dicembre, a partire dalle 23, in piazza della Repubblica con i “Divina Show” una band affiatata e carismatica che da oltre 20 anni calca i palcoscenici di tutta Italia.

Divina Show porterà a Pitigliano uno show ai massimi livelli del circuito cover dance, con le hits che dagli anni ’80 a oggi in un concerto dal vivo allegro, dinamico e senza soste il tutto avvalorato dai costumi di scena che rendono l’evento un piacere anche per gli occhi. La serata prosegue dopo la mezzanotte con DJ set Mr. Kikko dj. La festa è organizzata dalla pro loco l’Orso in collaborazione con il Comune di Pitigliano.