Caria (PCI): “Questa amministrazione Comunale operi in modo inappropriato su Tarquinia”

Riceviamo da Luigi Caria, Partito Comunista Italiano, e pubblichiamo

Dopo aver trascorso mesi lontano dal mio paese mi sono reso conto quanto questa amministrazione Comunale operi in modo inappropriato sulla nostra cittadina.

Non è per polemica nè tantomeno per retorica ma solo lavori per parcheggi a pagamento e telecamere. Un’amministrazione che al di là dei vari disguidi non ha apportato il dovuto impegno per permettere la realizzazione della fiera. Un danno economico immenso, anzi sarebbe cosa gradita fare una valutazione al riguardo nel rispetto di chi lavora. Come mai tanto silenzio?

Dopo due anni di pandemia una amministrazione interessata al suo territorio dovrebbe dare le necessarie opportunità a tutti i cittadini per potersi organizzare al meglio turisticamente, esaltando il nostro stupendo territorio. Dal lido alle tombe etrusche, dai territori naturalistici al centro storico. Invece ci troviamo un’amministrazione silente, immersa in sogni tranquilli, ma del tanto sbandierato libro dei sogni della campagna elettorale possibile che ci dobbiamo accontentare solo dei sogni? Basterebbe scendere le scale di palazzo, confrontarsi con le persone per capire i tanti problemi e provare a risolverli con un pizzico di umiltà e buona volontà.