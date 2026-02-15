Carnevale 2026, Tarquinia in festa tra Minion, anni ’70-’80 e maschere libere: video e foto della sfilata

Ph: Daniele Pettinari

Si è svolta oggi, domenica 15 febbraio, la prima sfilata del Carnevale 2026 a Tarquinia, dopo il rinvio della scorsa settimana per maltempo. Il corteo ha attraversato l’intero centro storico, partendo da piazza Giacomo Matteotti, percorrendo corso Vittorio Emanuele e le principali vie cittadine fino a raggiungere piazzale Europa, dove la manifestazione si è conclusa con una festa finale in piazza.

Ad aprire la sfilata è stata la banda Giacomo Setaccioli, che ha accompagnato in maschera il corteo con le sue musiche, contribuendo a creare un clima di partecipazione lungo tutto il percorso.

Ph: Daniele Pettinari

Minion, revival anni ’70-’80 e fantasia senza confini

Tre i gruppi protagonisti della giornata. Il primo, dedicato ai Minions, ha colorato le vie del centro con costumi ispirati ai celebri personaggi gialli, coinvolgendo soprattutto i più piccoli. A seguire il gruppo a tema anni ’70 e ’80, con abiti, parrucche e richiami musicali che hanno riportato in strada atmosfere iconiche di due decenni molto amati: solita bella conferma da parte del gruppo Troppo Forti.

A completare la sfilata il gruppo delle maschere libere, che ha raccolto interpretazioni originali e creative, confermando lo spirito aperto e popolare del Carnevale tarquiniese.

In piazzale Europa, la musica dei gruppi mascherati ha accompagnato il momento conclusivo della giornata, trasformando lo spazio in un grande punto di ritrovo per famiglie, giovani e bambini.

Ph: Stefano Tienforti

Foto, reel e appuntamento finale con il rogo della Mora

L’evento è raccontato attraverso la galleria fotografica pubblicata su lextra.news, con gli scatti del direttore Stefano Tienforti e di Daniele Pettinari, affiancati dai reel che ripercorrono i momenti più significativi della domenica di Carnevale a Tarquinia.

Il calendario prosegue ora con l’ultimo appuntamento in programma per martedì grasso, 17 febbraio, quando è prevista la chiusura ufficiale del Carnevale con il tradizionale rogo della Mora, rito simbolico che rappresenta la fine del periodo carnevalesco e il ritorno alla quotidianità.

In occasione della giornata conclusiva, le scuole cittadine termineranno le lezioni in anticipo, come stabilito da ordinanza del sindaco (ulteriori dettagli sono disponibili su lextra.news). Anche per martedì grasso, così come nei giorni delle sfilate, sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate dagli eventi.