Carnevale di Pitigliano, domenica 16 febbraio la prima uscita dei carri allegorici

Riceviamo e pubblichiamo

Torna il carnevale di Pitigliano con tante novità in questa ricca edizione 2020. Domenica 16 febbraio la prima uscita dei carri allegorici porterà una ventata di allegria e divertimento nella città del tufo, con i cortei mascherati, gli artisti di strada, i giocolieri e i trampolieri, la danza aerea, lo street food e i gonfiabili per bambini. Inizia tutto alle ore 14 e 30: i carri sfileranno, come sempre, da piazza Nenni a piazza della Repubblica, dove si riuniranno tutti, per la festa in maschera con musica e balli. Il tema principale di quest’anno è la natura: i carri, senza svelare troppo, saranno dedicati ai 3 elementi acqua, aria e terra.

Il Carnevale di Pitigliano prosegue venerdì 21 febbraio, con gli spettacoli nella tensostruttura riscaldata, in piazza della Repubblica: a partire dalle 18, Mago Giò; alle 20 la cena, e a seguire il comico Sergio Giuffrida, protagonista di riuscitissimi format televisivi tra i quali Colorado Cafè. Info e prenotazioni per la cena: 3284212292.

Sabato 22 febbraio, alle ore 23, nella tensostruttura si terrà uno dei momenti più attesi: il grande veglione in maschera con la premiazione delle migliori maschere. L’evento sarà preceduto da altri momenti di festa: alle 16 e 30, al teatro Salvini, si svolgerà il Festival di San Rocco, organizzato dall’oratorio parrocchiale San Giovanni Paolo II, a cui parteciperanno i bambini delle scuole. E alle 20 la cena nella tensostruttura. Info e prenotazioni per la cena: 3284212292.

Domenica 23 febbraio, alle 14 e 30, è programmata la seconda uscita dei carri allegorici di carnevale, con la parata in maschera dei gruppi di ballo, gli artisti di strada, la danza aerea, lo street food e i gonfiabili per bambini. La sfilata partirà da piazza Nenni fino a raggiungere piazza della Repubblica, dove si terrà la festa in maschera e la merenda.

Martedì 25 febbraio l’ultima sfilata dei carri allegorici, che partiranno alle 14 e 30 da piazza Nenni e questa volta sfileranno nelle vie della zona nuova. E poi tutti in piazza Nenni per la spettacolare festa finale.

Tra le novità di quest’anno il photocontest a cura di Andrea Mearelli: durante le sfilate dei carri allegorici sarà allestito un gazebo dove potersi scattare una foto ricordo istantanea, che sarà possibile ritirare subito.

Il Carnevale di Pitigliano è promosso dall’associazione il Carnevale di Pitigliano con il patrocinio del Comune, che dà supporto logistico per la realizzazione dei carri, all’interno del capannone comunale, e la collaborazione di tutta la comunità pitiglianese.

L’ingresso è libero.