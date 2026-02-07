Carnevale di Tarquinia 2026, modifiche alla viabilità l’8, 15 e 17 febbraio: ecco strade chiuse e divieti

In vista della manifestazione “Carnevale Sfilata in Maschera Tarquinia 2026”, il Comune di Tarquinia ha emanato un’ordinanza che dispone modifiche temporanee alla viabilità nei giorni 8, 15 e 17 febbraio 2026, al fine di garantire sicurezza pubblica e regolare svolgimento degli eventi.

Il provvedimento riguarda in particolare il centro storico e le aree interessate dal passaggio dei carri allegorici e dei cortei mascherati.

Divieti di sosta e sospensione della circolazione

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 alle ore 20.00 nei giorni 8, 15 e 17 febbraio 2026 (compresi i veicoli al servizio di persone con disabilità) nelle seguenti vie e piazze:

– Piazza G. Matteotti

– Piazza Nazionale

– Via delle Torri (da Via San Pancrazio a Corso Vittorio Emanuele)

– Corso Vittorio Emanuele

– Piazza Cavour

– Piazza Cavour (tratto tra Corso Vittorio Emanuele e Via Valverde, ambo i lati)

– Via Umberto I

– Viale Luigi Dasti (da Via Umberto I a Via IV Novembre)

La circolazione sarà sospesa nelle stesse strade limitamente al passaggio della manifestazione.

È inoltre previsto il divieto di transito dalle ore 15.00 alle ore 20.00:

– nei giorni 8 e 17 febbraio in Piazza G. Matteotti e Via delle Torri (tra Via San Pancrazio e Corso Vittorio Emanuele);

– il solo giorno 15 febbraio anche in Viale Luigi Dasti (da Via Umberto I a Via IV Novembre).

Anticipo ZTL e APU

Per le giornate dell’8, 15 e 17 febbraio l’attivazione della ZTL nel centro storico sarà anticipata alle ore 14.30.

Sempre alle ore 14.30 scatterà l’anticipo dell’APU su Corso Vittorio Emanuele nella sola giornata del 17 febbraio, secondo quanto già disciplinato dalle precedenti ordinanze comunali.

L’ordinanza dispone inoltre la rimozione o il riposizionamento delle occupazioni temporanee di suolo pubblico che possano interferire con la manifestazione.