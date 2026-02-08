Carnevale di Tarquinia, annullata la sfilata prevista per oggi 8 febbraio: peggiorano le condizioni meteo

È stata annullata la sfilata di Carnevale prevista per questo pomeriggio a Tarquinia. A comunicarlo è il Comune di Tarquinia attraverso i propri canali ufficiali.

Nonostante i tentativi effettuati fino all’ultimo per salvare la manifestazione, il peggioramento delle condizioni meteorologiche non consente lo svolgimento del corteo in condizioni di sicurezza, rendendo inevitabile la decisione di sospendere l’evento.

Possibile recupero nelle prossime date

L’organizzazione aveva già previsto, in caso di maltempo, la possibilità di rinviare le sfilate a date successive. Restano confermati gli appuntamenti di domenica 15 febbraio e del 17 febbraio, Martedì Grasso. Al momento non sono state comunicate nuove calendarizzazioni ufficiali: eventuali aggiornamenti verranno diffusi dal Comune nei prossimi giorni.

Per tutte le notizie aggiornate sul Carnevale tarquiniese 2026, sulle prossime sfilate e sulle modifiche alla viabilità, è possibile consultare gli approfondimenti già pubblicati su lextra.news.