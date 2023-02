Carnevale è finito? A Tarquinia non ancora: sabato 25 torna il Veglionissimo al Ditirambo con gli AsterJackers e i premi alle maschere migliori

Col Martedì Grasso si chiude il Carnevale? Certo che no! Almeno a Tarquinia, dove la festa si prolunga per un altro weekend. Merito degli AsterJakers e del loro Veglionissimo ’23 – Carnival Party che sabato 25 febbraio proporrà al Ditirambo, in via Vincenzo Ferri, un appuntamento imperdibile per tutte le età.

“Come Astarjackers avevamo in testa questo progetto da un po’ – spiegano Ilias Brodolini e Matteo Mascioli – perchè oltre al lavoro di produzione musicale che ci ha portati sulle classifiche di tutto il mondo, avevamo voglia di costruire qualcosa in tema di serate musicali, in cui proporre revival a 360 gradi. L’opportunità di allestire il Ditirambo come una sala da veglione ci è sembrata perfetta per un’idea simile”.

“Classe, Eleganza, Forza, Gusto”: c’è tutto nel motto della serata che vivrà di tre grandi fili conduttori: la musica, il divertimento e la sfida alla maschera più bella: grazie agli sponsor dell’evento, infatti, sono previste ben quattro differenti categorie di premi.

Si parte con il riconoscimento “Classe”, con gioielli messi a disposizione della Gioielleria Bondi, quindi premio “Forza ed Eleganza”, con corrispondenti gift card per un abbonamento alla palestra IronMan e trattamento estetico semipermanente unghie da Eleganza e Armonia. Non mancherà un riconoscimento “Gusto”, offerto da Belle Hélène sottoforma di cioccodelizie per lui e per lei e, infine, il premio per la migliore maschera di gruppo, con un giropizza per 10 persone offerto da Don Nicò.

Alla consolle, nel corso della serata, si alterneranno Daniele Ceccarini e Matteo Mascioli, con alla voce l’inconfondibile timbro di Ilias per mettere assieme il duo AsterJackers capace di scalare le classifiche mondiali: il tutto, per proporre musica e divertimento senza età, con musica revival carnevale che, nel corso della serata, virerà via via verso quella più commerciale.

“Un enorme ringraziamento – concludono gli organizzatori – va agli sponsor della serata, vere eccellenze del panorama tarquniese, che ci hanno permesso di dare un lustro ancora maggiore alla serata, mettendo a disposizione premi prestigiosi. Un grazie quindi alla gioielleria Bondi, in particolar modo Claudio, Giulia e Gianluca di IronMan, Eleonora e Arianna di Eleganza e Armonia, Francesca ed Enrico di Belle Hélène e Nico di Don Nicò”.