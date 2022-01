Cartiera, ex mattatoio, ex base CALE e la rupe di Fontana Nova: il Comune di Tarquinia annuncia fondi per 7 milioni

Si apre così il 2022 per la città di Tarquinia, che si aggiudica 5 milioni richiesti nell’anno precedente, per le opere di riqualificazione urbana destinate alla cartiera, ex mattatoio, ex base CALE e 2 milioni e mezzo per il rifacimento della Rupe sopra Fontana Nova ed il ripristino della Via Segreta.

Con decreto del Ministero dell’interno infatti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, destinati ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Risorse da destinare, come prevede il decreto del Ministero, a progetti per la rigenerazione urbana e di cui possono beneficiare i Comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale. In particolare i finanziamenti riguarderanno un primo intervento di messa in sicurezza e bonifica su alcuni edifici della Cartiera per un importo di 3milioni d’euro, il rifacimento dell’ Ex Base Cale a Tarquinia Lido, per un importo di 1 milione d’euro e l’intervento per la messa in sicurezza e rifacimento dell’Ex Mattatoio , contributo che arriva proprio poco quello ricevuto qualche settimana fa di 2 milioni e mezzo per la messa in sicurezza della rupe in via …e il ripristino della Via Segreta. I progetti sono stati presentati dall’amministrazione comunale di Tarquinia sulla base di un concorso di idee svoltosi nei mesi di maggio, indetto dall’ufficio lavori pubblici.