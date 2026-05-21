Montalto di Castro, incontro per genitori: “Navigare l’adolescenza” al Centro Aggregazione Giovanile

Il Comune di Montalto di Castro e la Fondazione Solidarietà & Cultura promuovono “Navigare l’adolescenza: genitori e figli sulla stessa rotta”, un incontro dedicato ai genitori di ragazzi adolescenti in programma giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17.30 al Centro Aggregazione Giovanile di via del Mascherone.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per migliorare la comunicazione all’interno delle famiglie e affrontare temi delicati legati al disagio giovanile, al silenzio emotivo e alle difficoltà relazionali che spesso caratterizzano l’età adolescenziale.

Ospite l’educatore Luca Zoncheddu

L’incontro vedrà la partecipazione di Luca Zoncheddu, educatore professionale presso la ASL di Viterbo, formatore e direttore della Caritas diocesana di Viterbo.

Da oltre trent’anni Zoncheddu opera nel campo della tutela dei giovani e delle famiglie, occupandosi di prevenzione del disagio giovanile, bullismo e dipendenze all’interno delle scuole. È inoltre autore di pubblicazioni scientifiche dedicate al benessere emotivo e alla didattica delle emozioni nei contesti familiari ed educativi.

Partecipazione gratuita

L’iniziativa è gratuita e si rivolge ai genitori di adolescenti interessati ad approfondire strumenti educativi e modalità di dialogo più efficaci con i propri figli. L’incontro si svolgerà presso il C.A.G. di via del Mascherone a partire dalle ore 17.30.