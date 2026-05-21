Convocato il Consiglio provinciale di Viterbo: seduta il 26 maggio a Palazzo Gentili

Il Consiglio provinciale di Viterbo è convocato per martedì 26 maggio 2026 alle ore 16 presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili, in via Saffi 49.
La seduta affronterà diversi punti amministrativi e contabili riguardanti l’attività dell’ente provinciale.
I punti all’ordine del giorno
L’ordine del giorno prevede:
- le comunicazioni del presidente;
- l’approvazione dei verbali della seduta precedente;
- l’approvazione del rendiconto 2025 e dei relativi allegati;
- il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 906/2026 della Corte di Appello di Roma relativa al procedimento RGN 5408/2022.
Quest’ultimo punto riguarda in particolare le spese legali liquidate dalla sentenza esecutiva, con contestuale variazione di bilancio ai sensi dell’articolo 175 del TUEL.
Focus sul rendiconto e sugli equilibri di bilancio
Tra i temi centrali della seduta ci sarà quindi l’approvazione del rendiconto finanziario 2025, passaggio fondamentale per verificare la gestione economica dell’ente provinciale e gli equilibri di bilancio. La riunione si svolgerà nella sede istituzionale della Provincia di Viterbo a Palazzo Gentili.