Convocato il Consiglio provinciale di Viterbo: seduta il 26 maggio a Palazzo Gentili

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Il Consiglio provinciale di Viterbo è convocato per martedì 26 maggio 2026 alle ore 16 presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili, in via Saffi 49.

La seduta affronterà diversi punti amministrativi e contabili riguardanti l’attività dell’ente provinciale.

I punti all’ordine del giorno

L’ordine del giorno prevede:

  • le comunicazioni del presidente;
  • l’approvazione dei verbali della seduta precedente;
  • l’approvazione del rendiconto 2025 e dei relativi allegati;
  • il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 906/2026 della Corte di Appello di Roma relativa al procedimento RGN 5408/2022.

Quest’ultimo punto riguarda in particolare le spese legali liquidate dalla sentenza esecutiva, con contestuale variazione di bilancio ai sensi dell’articolo 175 del TUEL.

Focus sul rendiconto e sugli equilibri di bilancio

Tra i temi centrali della seduta ci sarà quindi l’approvazione del rendiconto finanziario 2025, passaggio fondamentale per verificare la gestione economica dell’ente provinciale e gli equilibri di bilancio. La riunione si svolgerà nella sede istituzionale della Provincia di Viterbo a Palazzo Gentili.

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