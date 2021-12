Centini, i ringraziamenti dopo le elezioni provinciali: “Abbiamo rispettato i nostri intenti e le nostre promesse”

Riceviamo da Arianna Centini e pubblichiamo

Le elezioni Provinciali sono state la prima esperienza unitaria del gruppo di sinistra che mi ha sostenuto, abbiamo preso atto di come si sono svolte, all’insegna di un sistema che per fortuna ci vede distanti e che purtroppo ancora dilaga, sicuramente non è foriero di buona politica, per questo ci sentiamo di ringraziare tutti quei consiglieri che hanno deciso di dire NO ed alzare la testa, NOI abbiamo rispettato i nostri intenti e le nostre promesse, nonostante le dichiarazioni pubbliche e no di rappresentanti di altri partiti.

Questo è il punto di partenza su elaborazione, condivisione e attuazione di argomenti per la difesa della Tuscia, le nostre battaglie saranno sempre rivolte allo sviluppo e al miglioramento della vita dei nostri cittadini.

Il progetto del Coordinamento Ambiente e Lavoro è caratterizzato dalla coralità e dall’inclusione di esperienze e voci di amministratori liberi e autonomi, ma soprattutto dalla capacità di fare sintesi per giungere a proposte univoche e chiare sui tanti temi che ci riguardano. Un grazie al Coordinamento Ambiente e Lavoro (Art.1, L’EU, PCI, Rifondazione Comunista, lista civica di Vetralla 2030, Movimento Civico per Tarquinia) e un sincero buon lavoro, da tutti noi, al Consigliere eletto Fabio Valentini.