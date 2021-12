“Certi di esistere”: al Teatro Boni di Acquapendente la compagnia TBM di Alessandro Benvenuti

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo “In vino veritas” con i Jazz Glazz il 5 dicembre, prosegue la stagione del Teatro Boni di Acquapendente diretta da Sandro Nardi. Il prossimo appuntamento del ricco cartellone è con lo spettacolo “Certi di esistere”, ideato, scritto e diretto da Alessandro Benvenuti, in programma martedì 7 dicembre 2021 alle ore 21 e in replica nel festivo mercoledì 8 dicembre alle ore 17.30.

“Certi di esistere”, prodotto da Seven Cults, segna il debutto della TBM Teatro, la nuova compagnia stabile del Teatro Tor Bella Monaca di Roma, diretto da Filippo D’Alessio e con lo stesso Benvenuti in qualità di direttore artistico. In scena Marco Prosperini, Maria Cristina Fioretti, Andrea Murchio, Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Livia Caputo, Roberto Forlini.

Lo spettacolo rappresenta la storia di cinque attori, da sempre vissuti all’ombra di un autore somigliante a un padre-padrone, che ha dato loro la linfa vitale affinché i destini di ognuno di loro, nati sotto una cattiva stella, si ammantassero delle vesti dorate del successo. Ma, imprevedibilmente, il suo protettivo talento sembra a un tratto non avere più senso. Un elemento imprevisto e indecifrabile, infatti, farà saltare tutti gli schemi e getterà le loro menti in un improvviso e impenetrabile nulla. Ciò li costringerà a pensare e rivedere, uno a uno, i loro giorni passati per capire dove e quando, senza che nessuno se ne fosse reso conto, si è persa la strada maestra, tanto da ritrovarsi oggi in un vicolo cieco, costretti a dichiararsi vinti. Niente però sarà come sembra e la sorpresa coglierà impreparato il pubblico.

La stagione del Boni continuerà sabato 11 dicembre (ore 21) con l’atteso Ascanio Celestini, che porta in scena lo spettacolo “Museo Pasolini”. A seguire, domenica 12 (ore 17.30) “La mia vita vorrei scriverla cantando”, concerto del duo Miriam Scarcello e Gennaro Venditto, per completare un’intensa settimana sul palcoscenico aquesiano.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il green pass secondo le norme vigenti. Per informazioni e biglietti: www.teatroboni.it – www.vivaticket.com – 0763.733174 – 334.1615504.