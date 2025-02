Chiaranda fa felice la Maremmana: ritorno alla vittoria in casa contro il Vetralla

La Maremmana ritrova il successo in campionato imponendosi per 1-0 sul Vetralla, formazione che all’andata aveva inflitto ai biancoverdi la prima sconfitta stagionale. Entrambe le squadre, reduci da un pareggio nell’ultima giornata, cercavano i tre punti per iniziare al meglio il girone di ritorno. Il risultato premia la squadra di casa, che conquista una vittoria attesa da due settimane, dopo lo stop a Bagnaia e il pari con l’Aurora Viterbo.

Chiaranda decide il match con un gol dalla distanza

A decidere l’incontro è la rete di Matteo Chiaranda, autore di un preciso tiro dalla distanza che al 24’ del primo tempo finisce la propria corsa all’incrocio dei pali. Per il centrocampista si tratta del terzo gol stagionale, un sigillo che permette alla Maremmana di gestire il resto della gara con ordine, senza particolari rischi nella ripresa. Il Vetralla prova a reagire, ma non trova gli spazi giusti per impensierire la difesa avversaria.

Uno sguardo alla Coppa

Il successo consente alla Maremmana di interrompere il digiuno di vittorie che durava dalla tredicesima giornata e di affrontare con maggiore fiducia l’impegno infrasettimanale di Coppa. Mercoledì la squadra sarà impegnata sul campo del Montefiascone, in una sfida che rappresenta un nuovo banco di prova per il percorso stagionale della formazione biancoverde.