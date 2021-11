Christmas at Kew: dal 17 novembre i giardini botanici di Londra tornano ad accendersi di luci e colori

Christmas at Kew, uno degli eventi festivi più spettacolari di Londra, sta per aprire la sua edizione 2021, tornando ad offrire un percorso illuminato da milioni di luci attraverso i Kew Gardens, i giardini botanici della città. E se c’è un modo magico per celebrare il periodo più bello dell’anno a Londra, farsi una bella passeggiata tortuosa tra le “collezioni botaniche e micologiche più grandi e varie del mondo” è sicuramente uno di questi.

Fondati nel 1840, i giardini sono diventati una delle attrazioni più importanti di Londra (oltre che la casa di specie esotiche e rare), con oltre un milione di persone che ogni anno si recano a sud-ovest a visitare una realtà inserita nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. E Christmas at Kew è sempre un evento per cui vale la pena fare una visita.

L’evento di quest’anno, che apre i battenti mercoledì 17 novembre, come sempre permetterà ai visitatori di passeggiare per i giardini ammirando un delizioso assortimento di spettacoli di illuminazione: tunnel scintillanti di luce, riflessi danzanti sull’acqua e alberi intrisi di quelli che sembrano quasi gioielli, per finire col famoso spettacolo di luce della Palm House.

Oltre a stimolare il senso della vista, l’evento non mancherà di dedicarsi al suono, con un’abbondanza di canzoni natalizia nell’aria. E sì, ci saranno un sacco di deliziosi street food indipendenti per soddisfare fame, golosità e necessità di scaldarsi con cibi caldi, dolci e cioccolata. Quest’anno, causa pandemia, c’è una capacità limitata con ingresso a tempo a Christmas at Kew, quindi è consigliabile pianificare la visita con anticipo e fissare la data e l’ora per prenotare! Ingresso dal 17 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, dalle 16 alle 22.