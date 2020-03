Ciambella (PD): “Video di Giulivi sarà rimosso”. Ma è ancora online sulla pagina Facebook del Comune

“Essendomi attivata con senso civico e rispetto istituzionale dopo la diffusione del video del Sindaco di Tarquinia che non merita, per la gravità alcun commento, posso comunicarvi che il video e’ stato rimosso. Sono certa che le autorità preposte vorranno perseguire nelle sedi opportune l’autore per i danni provocati dal video. Nelle ore drammatiche che stiamo vivendo servono unità, proposte e fatti concreti. Non occorre polemizzare ma risolvere nell’interesse dei cittadini e per il rispetto di chi rischia la vita ogni giorno per la nostra salute”. Così, in un post sul proprio profilo Facebook, Luisa Ciambella, ex vicesindaco e attuale consigliere comunale in quota Pd del Comune di Viterbo.

Ma al momento della pubblicazione di questo articolo, il video risulta ancora online sulla pagina Facebook del Comune di Tarquinia, dove era stato diffuso nella mattinata di ieri.