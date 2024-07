Cinema e sport: la vita di Ambra Sabatini raccontata in un documentario presentato al Giffoni

Riceviamo e pubblichiamo

La vita di Ambra Sabatini, portabandiera per l’Italia all’apertura dei giochi paralimpici di Parigi 2024, diventa un docufilm prodotto da Giffoni Innovation Hub e Blackbox Multimedia in collaborazione con Autostrade per l’Italia.

Il trailer del lungometraggio, che racconta la storia di determinazione, forza, perseveranza di una giovane donna, vittima di un incidente stradale nel 2019, poi vincitrice della Medaglia d’Oro nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, e ora pronta per il grande appuntamento di Parigi, è stato presentato nel corso di un evento speciale di Giffoni Next Generation, rassegna dedicata ai ragazzi della Gen Z nell’ambito del Giffoni Film Festival.

Gli under30 hanno avuto l’occasione di confrontarsi con l’atleta paralimpica, collegata da remoto con la sala Blu della Multimedia Valley, e con gli altri ospiti. L’incontro, infatti, con un focus sulla sicurezza stradale, ha visto la partecipazione di Isabella Spinella, head of Marketing, Brand and Digital strategy di Autostrade per l’Italia, Luciana Barone, dirigente della Polizia stradale, e Luigi Sales, head of production di Giffoni Innovation Hub. Un’occasione per sensibilizzare tutti sull’importanza di adottare comportamenti corretti e responsabili sulla strada.

“Sensibilizzare tutti, in particolare i più giovani, sul tema della sicurezza stradale e sui comportamenti di guida corretti – ha detto Spinella – è da sempre un obiettivo centrale per Autostrade per l’Italia. La partnership con Ambra Sabatini incarna valori positivi come quelli dello sport, della determinazione e della disciplina necessari per raggiungere i propri obiettivi. La sua vicenda personale colpisce e la sua forza ispira le nuove generazioni: la capacità di rialzarsi, dopo il gravissimo incidente stradale, e di perseguire con tenacia i suoi sogni, l’hanno portata a conquistare l’oro alla Paralimpiade di Tokyo nel 2020. Per questo, Autostrade per l’Italia partecipa con Giffoni alla produzione del docufilm sulla vita di Ambra: raccontando la sua storia, evidenziamo ancora una volta quanto la sicurezza stradale sia un tema che riguarda ognuno di noi”.

Ambra Sabatini è anche la testimonial di uno dei tre spot di sicurezza stradale realizzati da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, in occasione della stagione estiva, per ricordare che sulla strada, come nella vita, il rispetto delle regole è “il filo che ci lega a ciò che amiamo”. Velocità, distrazione, alcol e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sono i temi sui cui verte la campagna.