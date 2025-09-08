Civita Castellana, Loredana Bertè in concerto il 20 settembre per le feste patronali di San Giovanni e San Marciano

Loredana Bertè attesa in piazza Matteotti

Le celebrazioni patronali dedicate ai santi Giovanni e Marciano avranno il loro momento clou sabato 20 settembre 2025, quando in piazza Matteotti salirà sul palco Loredana Bertè. La cantante porterà in città uno spettacolo che si preannuncia memorabile, con i suoi successi che hanno segnato la musica italiana. Il concerto inizierà alle ore 22.00 e sarà seguito dall’appuntamento OPS… si balla! per proseguire la festa in piazza.

Una settimana di eventi religiosi e culturali

Le celebrazioni prenderanno il via domenica 14 settembre con il concorso fotografico La mia Civita e la caccia al tesoro cittadina Lost in Civita. Nei giorni successivi, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e concerti animeranno la città. Il 16 settembre, giornata centrale delle feste patronali, si terranno le messe solenni in cattedrale con monsignor Petar Rajič e monsignor Marco Salvi, seguite dalla tradizionale processione e dalla bengalata in piazza Matteotti.

Fiera, concerti e fuochi d’artificio finali

Mercoledì 17 settembre torna la fiera di merci e bestiame, venerdì 19 si esibirà la band Tracce d’Autore, mentre domenica 21 settembre è prevista la chiusura con il Memorial Alessandro Panichelli, la tombola cittadina e lo spettacolo pirotecnico sopra l’anfiteatro Falerii Veteres. Ogni sera, dalle ore 20, le locande cittadine proporranno piatti tipici.