Riceviamo dai Vigili del Fuoco di Civitavecchia e pubblichiamo

Alle ore 02:30 circa di stamani, mercoledì 16 dicembre, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con due automezzi, in via Fratelli Rosselli, zona Campo dell’Oro, per l’incendio di un’auto. I Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme, impedendo alle stesse di propagarsi ad altre autovetture in sosta nelle immediate vicinanze e messo in sicurezza l’area. Nessun ferito. Sul posto anche Polizia di Stato.