Civitavecchia, “Porto Bene Comune ha fatto Goal”

“Porto Bene Comune ha fatto Goal”: con un entusiastico gioco di parole che fa riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030, il Comitato SOLE annuncia come il progetto Porto Bene Comune, proprio quello intorno a cui il Comitato si è costituito, è stato apprezzato ed inserito sul sito dell’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

“L’ ASviS, – spiegano dal Comitato – che ha lo scopo di stimolare la ricerca e l’innovazione per lo sviluppo sostenibile, ha ritenuto che il progetto rientri pienamente in uno dei suoi 17 obiettivi (Goals) che hanno lo scopo di realizzare quanto stabilito nell’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.

Il Comitato Sole esprime quindi “soddisfazione nel vedersi riconosciuti gli sforzi compiuti per rendere visibile ai tanti – opinione pubblica, enti di ricerca, imprese, amministrazioni pubbliche – il suo progetto. Il goal per cui è stato scelto PBC è l’undicesimo, per l’appunto quello dedicato alle” città e comunità sostenibili”; il progetto infatti ha delineato l’immagine futura del Porto di CV come un porto totalmente “green e clean”, in rete autonoma, il primo in Italia e forse nel mondo”.

“La scelta da parte dell’ASviS – conclude la nota del Comitato SOLE – rende più forte il progetto e ne garantisce la fattibilità futura sulla base degli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030. Tra questi quello di ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo alla qualità dell’aria (PBC prevede la realizzazione di un porto a 0 emissioni grazie alle nuove tecnologie energetiche, eolico, solare e idrogeno verde) o di costituire città e insediamenti umani volti alla mitigazione e all’ adattamento ai cambiamenti climatici”.