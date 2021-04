Coldiretti, torna il pic nic del primo maggio: weekend all’aria aperta per la festa del lavoro

Riceviamo da Coldiretti e pubblichiamo

Torna, dopo lo stop di un anno per l’emergenza Covid, il picnic all’aria aperta nel weekend del primo maggio con l’iniziativa della Coldiretti negli agriturismi e nei mercati di Campagna Amica dove verranno offerti consigli per riempire al meglio il tradizionale cestino nel rispetto della tradizione, garantirsi prodotti freschi e di qualità, preparare gustose merende contadine, scegliere la giusta carne per grigliate in sicurezza e comportarsi in modo rispettoso per l’ambiente.

L’appuntamento per chi vuole organizzare scampagnate e pranzi al sacco per il weekend della Festa dei Lavoratori è nei mercati contadini e negli agriturismi di Campagna Amica a partire da domani sabato 1 maggio dalle ore 9.30 dal Roma in via San Teodoro 74 ma con iniziative lungo tutta la Penisola il cui programma completo è disponibile sul sito www.campagnamica.it.

Se negli agriturismi di Campagna Amica Terranostra, anche con la consegna a domicilio e la possibilità di asporto, si preparano i cestini per le agriscampagnate con in omaggio i dolci della nonna, nei mercati contadini dagli agricoltori e dagli allevatori della Coldiretti sarà possibile tra l’altro imparare a riconoscere la fava fresca, scegliere il giusto abbinamento con l’ampia gamma di pecorini che l’Italia è in grado di offrire ma anche scoprire i segreti della grigliata contadina valorizzando tagli meno conosciuti che salvano tasche e palato ed apprendere come cucinare pratici piatti da picnic o preparare merende rustiche con l’aiuto degli agrichef. Sarà diffusa l’indagine Coldiretti “Il primo Maggio degli italiani nel tempo del Covid”.