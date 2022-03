Come promuovere un’azienda nel 2022: la guida aggiornata

Chi fa impresa sa bene quanto sia difficile farsi conoscere nel settore di riferimento, specie per quelle aziende di nicchia o che operano in un settore oberato dalla concorrenza. Promuoversi è fondamentale anche da un punto di vista meramente relazionale con altre imprese nel settore, cercando collaborazioni per aumentare il fatturato.

In questo articolo verranno forniti, agli imprenditori che non sanno come promuovere la loro impresa, alcuni consigli utili e buone pratiche di comportamento da adottare per massimizzare gli effetti benefici di queste procedure.

Quali strumenti di marketing utilizzare

In un mondo dove si stanno digitalizzando anche le imprese, promuoversi online è sicuramente una scelta vincente anche senza molti soldi da investire. Innanzitutto, è importante costruire un sito web e poi promuoverlo bene, posizionandolo a dovere sui motori di ricerca come Google imbastendo una corretta strategia di SEO.

Con Google, ad esempio, è possibile creare un profilo aziendale e comprare pubblicità specifica per il settore locale, facendo in modo che tutti i profili online dei naviganti siano indirizzati verso le tue pagine. Inoltre, bisogna curare anche i social media con post che portino al coinvolgimento degli utenti. Per chi vuole investire online, un’altra soluzione valida è realizzare una campagna di e-mail marketing aggressiva.

Non bisogna comunque dimenticare l’importanza ancora fondamentale della partecipazione a fiere o convegni, specificatamente per coloro che operano in settori affini all’organizzazione di questi incontri sociali. Durante lo svolgimento dell’evento, la scelta vincente è sicuramente quella di distribuire ai potenziali stakeholder degli oggetti regalo, che non siano solo esteticamente piacevoli, ma anche funzionali a livello pratico.

I gadget da distribuire agli utenti durante le fiere e convegni sono il modo migliore per promuoversi ma bisogna anche scegliere il giusto item da associare all’immagine aziendale. Per fare un esempio concreto, un’azienda che si occupa di sviluppo e tecnologie potrebbe valutare distribuire dei powerbank personalizzati con il logo dell’azienda in occasione di questi eventi, facilmente realizzabili e sempre graditi per chi li riceve, specialmente se si considera la stragrande diffusione dei cellulari e dell’utilità di questi device sia in ambito aziendale, sia nel privato.

In secondo luogo, rafforzano il ricordo di marca, in quanto le persone associato il brand a una risoluzione positiva dei loro problemi. In questo modo, aumenta in loro la consapevolezza inconscia di aver ricevuto un vantaggio, mettendoli nella condizione di pensare all’azienda e ai servizi che offre come a una realtà a cui rivolgersi. Infine, anche il ruolo della classica pubblicità per strada non è da sottovalutare. In questo caso, basta pensare attentamente ad uno striscione da apporre in luoghi trafficati e dove facilmente è possibile notarlo.