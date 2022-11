Comunicato preventivo per messaggi politici elettorali – Elezioni Università Agraria 11 dicembre 2022

Comunicato preventivo

Relativamente alla campagna per l’elezione dei membri del Consiglio d’Amministrazione e del Presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, fissate per il giorno 11 dicembre 2022

lextra.news testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Civitavecchia R.S. n. 6/06 del 23/03/2006, edita da Stefano Tienforti, con sede in Tarquinia, viale Igea, 20,

COMUNICA

la propria disponibilità ad ospitare spazi di pubblicità elettorale a pagamento. Tali messaggi saranno distinti e riconoscibili in quanto pubblicati negli appositi spazi chiaramente evidenziati e debbono recare l’indicazione del loro committente e la dicitura “Messaggio politico elettorale”.

Uguali condizioni

Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutte le coalizioni, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta; in caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo.

Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino ad una settimana prima della data delle elezioni: vige il criterio della priorità di prenotazione per cui chi prenota e formalizza prima ha diritto di scelta degli spazi residui.

In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle elezioni, i banner verranno rimossi alla mezzanotte del giorno precedente le elezioni.

Banner

I banner pubblicitari saranno inseriti nella parte laterale destra del sito in home page e negli articoli. A stabilire la posizione nel riquadro sarà in primo luogo il desiderio del committente ed in secondo luogo lo spazio effettivamente libero e non già prenotato. Sarà cura del committente fornire a lextra.news i file già pronti per la pubblicazione, che devono riportare il nome del committente e la dicitura “Messaggio politico elettorale”. Ogni candidato presidente, coalizione, lista o candidato consigliere può acquistare un solo banner.

Richiesta di inserzione

Le prenotazioni andranno effettuate entro le ore 12 del giorno precedente alla data richiesta per l’uscita. Il pagamento è sempre anticipato. La presentazione del materiale deve avvenire entro le ore 15 del giorno precedente la data richiesta per l’uscita. lextra.news accetterà ordini richiesti da ogni parte politica, movimento, candidato, a cui verrà emessa fattura con formula di pagamento anticipato. lextra.info si impegna a mandare online i banner entro il giorno successivo il saldo della fattura.

Tariffe:

Banner 380X180px visibile su tutte le pagine con link ad indirizzo indicato dal committente: euro 80,00/7 gg.

Banner 380X120px visibile su tutte le pagine con link ad indirizzo indicato dal committente: euro 60,00/7 gg.

Non è prevista la possibilità di combinare i differenti formati, né è possibile concordare formati diversi da quelli sopra descritti.

Per richieste di informazioni e di pubblicazione di pubblicità elettorale a pagamento è necessario scrivere via mail a redazione@lextra.news oppure chiamare il numero 328 6717230.