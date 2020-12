Con Costa Eventi | Logistica è già Natale: sconto del 20% per la spedizione dei pacchi natalizi. E tante altre novità: ecco i nuovi servizi

Chi ben comincia, si dice, è a metà dell’opera: un motto che, evidentemente, Costa Eventi | Logistica ha scelto di prendere in parola. E così, la neonata area di attività della già consolidata azienda tarquiniese di allestimenti fieristici e congressuali in poche settimane vede la propria attività ampliarsi e procedere a pieno regime.

Dopo il “debutto” dei servizi di spedizione e imballaggio di pacchi e bancali a livello nazionale ed internazionale – datato all’inizio dello scorso novembre – Costa Eventi | Logistica ha subito acceso l’interesse di clienti di vario genere, e non ha mancato di rispondere definendo subito nuove prospettive.

A partire dall’acquisto del software gestionale per le spedizioni, con l’azienda che è diventata punto di ritiro Fermopoint. Non solo: il sito web di Costa Eventi | Logistica è stato implementato con una pagina dedicata ai privati – raggiungibile a questo link – dove vengono spiegati i servizi offerti e dove i clienti interessati trovano un form di contatto per chiedere informazioni, nonché i vari pulsanti social per contattare l’azienda su Messanger e WhatsApp.

Non manca, poi, una sorpresa natalizia per i clienti privati: dal oggi fino al 24 dicembre per i pacchi natalizi Costa Eventi | Logistica lancia una promo con il 20% di sconto sul prezzo di listino.

Il tutto si aggiunge ai servizi già attivi, ad esempio con l’opportunità, per chi compra spesso online ma non ha la possibilità di aspettare il corriere a casa, di fare arrivare le proprie spedizioni presso il magazzino dell’azienda, ritirando anche di sabato mattina e senza problemi di parcheggio.

Per ogni ulteriore informazione, si può inviare una mail a spedizioni@costaeventi.com oppure chiamare il numero 0766 842781: lo staff di Costa Eventi | Logistica potrà proporre il miglior preventivo per il servizio di cui si ha bisogno. Costa Eventi | Logistica si trova alla Zona Artigianale in Strada Vicinale di Scorticagatti, 49 in prossimità della rotatoria per l’imbocco dell’Autostrada.