Con Costa Eventi sarà un Merry Christmas: ecco le opportunità per far arrivare i vostri pacchi nel periodo di Natale

Natale si avvicina e Costa Eventi è già pronta ad entrare nella stagione più festosa dell’anno!

I servizi dell’azienda permetteranno infatti di far arrivare i vostri pacchi ovunque nel Mondo, con una promozione imperdibile per il territorio nazionale: spedizioni a partire da € 9,50 e con l’acquisto di una scatola a 2€ il servizio di imballaggio è incluso.

E se avete deciso di acquistare i regali su Vinted potrete ritirare i vostri pacchi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 ed anche il sabato mattina, dalle 9 alle 12.

Per ogni ulteriore informazione, si può inviare una mail a spedizioni@costaeventi.com oppure chiamare il numero 0766 842781: lo staff di Costa Eventi | Logistica potrà proporre il miglior preventivo per il servizio di cui si ha bisogno. Costa Eventi | Logistica si trova alla Zona Artigianale in Strada Vicinale di Scorticagatti, 49 in prossimità della rotatoria per l’imbocco dell’Autostrada.