Con Gioventù Nazionale Tarquinia una raccolta solidale per i più bisognosi

Inizio d’anno con buoni propositi per Gioventù Nazionale Tarquinia, che inaugura il 2025 con una raccolta solidale destinata ai più bisognosi: l’iniziativa, organizzata in completa autonomia dal gruppo, è il frutto di un percorso di coesione e di dialogo interno con l’obiettivo di offrire un contributo concreto per contrastare la povertà alimentare, un problema che richiede ancora molti sforzi per essere affrontato in maniera efficace.

Come contribuire alla raccolta solidale

La raccolta si terrà venerdì 17 gennaio, dalle ore 15 alle ore 19 all’esterno del supermaket Carrefour, al Centro Commerciale Top 16 di Taquinia. Gioventù Nazionale ringrazia l’associazione “Gli Sparatori” e l’Università Agraria di Tarquinia per il patrocinio concesso. L’iniziativa vuole sottolineare l’importanza dell’alimentazione non solo come supporto fisico, ma anche come segno di solidarietà e crescita per la comunità.

Il commento del coordinatore Matteo Secchi

“Il nostro gruppo compirà un anno la prossima settimana. Stiamo facendo del nostro meglio per continuare a crescere sia per l’aspetto civico che morale. C’è ancora tanta formazione e soprattutto attivismo da fare, ma non ci tiriamo indietro: sappiamo di non essere soli”, ha dichiarato Matteo Secchi, coordinatore di Gioventù Nazionale Tarquinia.

Raccolta solidale Gioventù Nazionale Tarquinia