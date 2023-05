Con “Giulio” la stagione Primavera 2023 di Twain Centro Produzione Danza si sposta a Canino

Riceviamo e pubblichiamo

La Stagione Primavera 2023 di Twain Centro Produzione Danza, con la direzione artistica di Loredana Parrella, dopo una prima parte di programmazione a Tuscania si sposta al Teatro Comunale di Canino per un’unica imperdibile data: venerdì 19 maggio alle ore 21:00 con GIULIO di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo, una produzione Anonima Teatri liberamente ispirata al Giulio Cesare di W. Shakespeare.

Tre giorni alle Idi di marzo. Mentre Bruto e Cassio tessono le redini della congiura ai danni di Cesare, Giulio, un giovane ciabattino al servizio di Bruto, si ritrova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il ciabattino ha la possibilità di salvare la vita di Cesare, ma questo significa rischiare la propria. Potrebbe fuggire ma non lo fa. Messo alle strette da Bruto e Cassio, tradito da Porzia, affronta il suo destino, che ormai è pericolosamente legato a quello di Cesare. Giulio porta con sé una domanda fondamentale: e se tutto fosse semplice? Se l’unica regola da seguire in una società democratica fosse composta solo da tre parole: fare i bravi?

“GIULIO” ripercorre gli ultimi tre giorni di vita di Caio Giulio Cesare, visti dalla prospettiva di Giulio, servo di Marco Giunio Bruto, giovane ciabattino che sogna di diventare un uomo libero e che per questo suo sogno diviene uno strumento dimenticato di una storia già scritta. Uno spettacolo per sei performers su un linguaggio che spazia dal teatro fisico, alla danza contemporanea, al teatro civile, con un lavoro congiunto tra corpo, voce, testo, movimento e ritmica.

Tutti i personaggi che ruotano attorno a Giulio (Bruto, Cassio, Porzia, Caio Giulio Cesare, Antonio) sono bloccati da forme diverse di schiavitù. Agiscono per invidia, insicurezza, gelosia, brama di potere, sfiducia nel prossimo ed avarizia. Sono le dinamiche personali, individuali, sono i desideri più profondi dell’animo umano a spingere in avanti la tragedia e a definire le azioni politiche di ieri e di oggi. In questa giostra infernale si muove Giulio, un personaggio storicamente mai esistito, un ragazzino, un servo, l’unico personaggio libero presente nella storia. L’opera si può intendere come un trionfo della libertà, una vittoria del bene sul male. La fine tragica del ragazzo diventa infatti il motore che veicola il messaggio di Giulio fino alle orecchie e allo stomaco del pubblico: “Fare i bravi”, agire per il bene del prossimo e non contro di esso.

Lo spettacolo sarà preceduto da una performance di musica e danza a cura di Twain che avrà luogo alle ore 20:30 nella piazza antistante al Teatro, Piazza Valentini. Un evento inserito all’interno del programma di EXTRA Teatro Festival organizzato da Anonima Teatri con la direzione artistica di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo sostenuto dalla Regione Lazio e dal Comune di Canino ed in collaborazione con la Direzione Regionale Musei del Lazio e Twain Centro Produzione Danza.

La Stagione Primavera 2023 è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Canino in collaborazione con Anonima Teatri.

GIULIO

Liberamente ispirato al Giulio Cesare di W. Shakespeare

Di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo

Con Beatrice Fedi, Caroline Loiseau, Fabio Pagano, Guido Targetti, Valerio Riondino e Umberto Gesi

Scene Federico Biancalani realizzate da Marco Uliveri e Vittorio Cavallini

Costumi Elena Ciciani

Luci Piermarco Lunghi

Produzione Anonima Teatri

Con il sostegno di Twain Centro Produzione Danza, Dance Project Festival

Con il contributo di Regione Lazio Spettacolo dal Vivo

Foto Manuela Giusto

TEATRO COMUNALE DI CANINO

Corso Giacomo Matteotti, 3 01011 Canino VT

BIGLIETTERIA:

Intero 10€ – Ridotto e Over65 7€ – Ridottissimo 5€ (sotto i 12 anni)

CIAOTICKETS®

INFO E PRENOTAZIONI:

(+39) 380 146 2962

Scrivere su WhatsApp o chiamare dalle 18 alle 20. Se non ricevete risposta sarete ricontattati al più presto.

info@cietwain.com

cietwain.com