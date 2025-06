Concerto jazz a Tarquinia Lido: il 21 giugno arriva la Lower Merion High School Jazz Band

Un appuntamento musicale da non perdere animerà Tarquinia Lido sabato 21 giugno 2025. A partire dalle ore 21, in viale dei Tritoni, si terrà il concerto della Lower Merion High School Jazz Band, ensemble americana composta da 44 giovani musicisti tra i 15 e i 18 anni, provenienti dalla cittadina di Ardmore, in Pennsylvania (USA). La band sarà diretta da Andrew Neu, sassofonista e direttore d’orchestra di fama internazionale. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Tarquinia e dagli operatori balneari del Lido, con il patrocinio del Comune di Tarquinia.

Un repertorio tra swing, latin jazz e funk

La formazione musicale proporrà al pubblico un repertorio variegato e coinvolgente, spaziando tra swing, rock, latin jazz, funk e altri generi, con arrangiamenti pensati per esaltare la versatilità e l’energia dei giovani esecutori. Nel corso della sua attività, la Lower Merion High School Jazz Band ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali statunitensi e si è esibita in contesti prestigiosi, anche fuori dagli Stati Uniti. La direzione artistica è affidata a Andrew Neu, artista noto per la sua attività solistica e per collaborazioni con importanti orchestre e jazzisti internazionali.

Incontro tra culture e musica all’aria aperta

Il concerto si inserisce nel calendario degli eventi estivi di Tarquinia Lido, contribuendo a valorizzare il lungomare come luogo di incontro e partecipazione. La serata rappresenta un’occasione per godere della musica dal vivo in un contesto suggestivo, ma anche per promuovere lo scambio culturale tra giovani musicisti di diverse nazionalità. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.