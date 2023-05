Conclusa la tredicesima edizione del Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia: ecco i vincitori

Riceviamo e pubblichiamo

La 13esima edizione del Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia ha i suoi vincitori. Dopo tre giorni intesi di audizioni tra l’auditorium San Pancrazio, la sala Sacchetti e l’oratorio di Santa Croce, con oltre 200 esecuzioni, per 600 iscritti di 41 scuole provenienti da varie parti d’Italia, la commissione ha indicato i nomi dei premiati che si sono esibiti al teatro comunale “Rossella Falk” domenica 21 maggio.

I vincitori assoluti

L’IC “Ilaria Alpi” di Ladispoli ha ottenuto i primi premi assoluti nella classe di chitarra, con Davide Villani, e nella musica d’insieme per l’ensemble di chitarre; l’IC “Rosario Livatino” di Palermo ha vinto nella sezione dedicata alle orchestre, in cui il premio per i migliori arrangiamento e orchestrazione è andato all’IC “Giovanni XXIII – Pascoli“ di Margherita di Savoia. Nella categoria dei licei da 17 anni Yumi Camilletti del liceo “Leonardo Da Vinci” di Fregene ha ottenuto il primo premio assoluto, per il flauto; nelle due categorie dei conservatori, solisti, da 18 a 22 anni e da 23 a 30 anni, i primi premi assoluti sono andati rispettivamente ai pianisti Margherita Di Canio e Michele Chinellato, entrambi del conservatorio “Santa Cecilia” di Roma; per la musica d’insieme il primo posto assoluto è andato al duo Kiro e Yumi Camilletti (pianoforte e flauto), dell’IIS “Leonardo da Vinci” di Fregene.

I premi speciali

Giovanni Chianese dell’IC “Ilaria Alpi” di Ladispoli e Zhang Jiawen della scuola secondaria “Montanari”, dell’IC “Darsena” di Ravenna, hanno ricevuto delle menzioni speciali per la categoria del pianoforte. Menzioni speciali, nella sezione dedicata agli studenti dei licei fino a 16 anni, sono andate a Elisa Gallelli del liceo “Farnesina” di Roma, per il violino, e Kiro Camilletti dell’IIS “Leonardo da Vinci” di Fregene, per il pianoforte. Il Lions Club di Tarquinia, tra i giovani residenti nella città etrusca, ha premiato Antonio Lagna, pianoforte, Teresa Piroli, chitarra, e Alessandro Panarese, clarinetto, studenti dell’IC “Ettore Sacconi”.

La commissione

Le oltre 200 prove in programma sono state valutate dalla giuria composta dai docenti Antonella Ceravolo, Pasquale Lucia, Piero Iacobelli, Alessandro Verrecchia e Giuliano Bisceglia del conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, Alessandro Camilletti, Fabio Renato D’Ettorre del conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, Mauro Marcaccio e Giampio Mastrangelo del conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila, e il docente Giovanni Lorenzo Cardia del liceo musicale “Polo Bianciardi” di Grosseto, coordinatore della commissione.

Lo staff organizzativo

L’organizzazione è stata curata dalla dirigente scolastica Dilva Boem che si è affidata alla squadra collaudata formata dalla direttrice organizzativa Monia Meraviglia, dalla direttrice artistica Roberta Ranucci e dal coordinatore musicale Giovanni Lorenzo Cardia.

Patrocini e sponsor

Organizzata dall’IC “Ettore Sacconi”, la 13esima edizione del Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia è stata patrocinata dalla Regione Lazio, dal Comune di Tarquinia, dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, dall’Accademia Tarquinia Musica, dal Lions International Governatore Distretto 108L, dal Lions Interclub IV Circoscrizione e dal Lions Club Tarquinia, con il sostegno di Pianoforti Di Marco, Uil Scuola Viterbo, Cartolandia Cartolibreria e Tuscia Tirrenica Camping Village.