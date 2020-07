Conferita la cittadinanza onoraria alla Capitaneria di porto di Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il Comune di Civitavecchia ha conferito la Cittadinanza Onoraria alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Civitavecchia durante la seduta del Consiglio Comunale.

L’evento ha visto la partecipazione del Comandante della Capitaneria di porto, anche sede di Direzione marittima, Capitano di Vascello Francesco Tomas, del Contrammiraglio Vincenzo Leone, che ha appena lasciato lo stesso Comando ed a cui si deve la proficua interlocuzione con l’Amministrazione comunale per l’ambito riconoscimento, e di una ridotta ma significativa rappresentanza di militari della sede, contingentata a causa delle vigenti disposizioni in materia sanitaria.

A margine dell’approvazione dell’atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale, il Sindaco della Città, avv. Ernesto Tedesco, ha consegnato al Comandante Tomas l’onorificenza su pergamena, ringraziando gli uomini e le donne della Guardia Costiera che, nel corso del tempo, attraverso la loro attività istituzionale, hanno rappresentato e rappresentano un punto di riferimento costante per la collettività, divenendo simbolo di tutela e sicurezza per la vita umana in mare, rispetto per l’ambiente e di legalità in mare e sulle coste, per il fine ultimo del bene comune della città di Civitavecchia.