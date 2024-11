Consiglio comunale straordinario a Tarquinia: all’ordine del giorno variazioni di bilancio e comunicazioni istituzionali

Convocato a Tarquinia un Consiglio Comunale straordinario per lunedì 18 novembre 2024: l’incontro avrà luogo alle ore 18, naturalmente presso la sala consiliare. Appuntamento è aperto a tutti i cittadini interessati agli sviluppi e alle decisioni dell’amministrazione.

Ordine del Giorno

Il Consiglio Comunale affronterà due punti all’ordine del giorno: oltre alle comunicazioni ufficiali del Presidente del Consiglio, del Sindaco e degli Assessori, in agenda anche la variazione del bilancio di previsione 2024-2026, discussione che si svolgerà in base all’art. 175, c. 2, del Decreto Legislativo 267/2000.

Segui l’Evento in Streaming

Per chi non potrà partecipare di persona, il Consiglio Comunale sarà trasmesso in streaming. Sarà possibile seguire la diretta collegandosi al canale Youtube del Comune di Tarquinia.