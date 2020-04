Coronavirus a Londra, la mappa dei contagi divisi per zone: e la capitale si prepara a giorni di piogge torrenziali

Sono quasi 24.000 (per l’esattezza 23.833) le persone a Londra risultate positive al coronavirus – almeno stando ai dati più recenti diffusi ieri, 27 aprile, da Public Health England – su un totale di 157.149 casi in tutto il Regno Unito: di questi, 21.092 sono deceduti.

A Londra, il distretto con il maggio numeri di casi confermati di Covid-19 è Croydon con 1.325 (qui su mylondon.news le statistiche dettagliate sulla distribuzione del virus nella capitale).

Oggi alle 11 la nazione osserva un minuto di silenzio per ricordare lo staff del sistema sanitario nazionale e gli operatori chiave che sono morti finora nella pandemia. anche Boris Johnson, tornato al lavoro ieri dopo essersi ripreso dalla malattia, dovrebbe prendere parte all’omaggio. Ruth May, Chief Nursing Officer in Inghilterra, ha spiegato come “ogni morte è una tragedia ma sentiamo in modo particolarmente acuto la perdita di compagni nell’assistenza sanitaria”.

Nel frattempo, il segretario alla salute Matt Hancock ha annunciato che le famiglie del NHS e del personale dell’assistenza sociale morti per coronavirus svolgendo un “lavoro in prima linea essenziale” riceveranno un contributo di £ 60.000.

Intanto dopo giornate di sole la capitale si prepara da oggi al ritorno della pioggia, annunciata come torrenziale. Almeno, stando alle previsioni, sino alle 21. Il Met Office parla di 14 ore di pioggia e temperature in calo, con una settimana che sarà poi tutta all’insegna dei rovesci.