Coronavirus, ieri il discorso alla nazione di Johnson ha acceso critiche e polemiche: “Manca di chiarezza”

“Manca di chiarezza e consenso”: è questa la principale accusa rivolta al discorso che ieri sera il Primo ministro inglese Boris Johnson ha tenuto alla nazione. Un intervento molto atteso che, pur anticipato da dichiarazioni che spegnevano entusiasmi su riaperture dal lockdown, è parso comunque troppo vago a molti.

Il Primo Ministro ha infatti delineato i suoi piani per allentare le restrizioni in vigore dal 23 marzo, affermando che la riapertura graduale di scuole e negozi non essenziali in Inghilterra potrebbe iniziare dal 1° giugno, ma si trova al centro di critiche di vari fronti, spesso opposti.

Il bilancio delle vittime nel Regno Unito è salito a quasi 32.000 mentre il governo continua a mancato l’obiettivo dei 100.000 test al giorno da otto giorni consecutivi, con solo 92.837 test condotti nelle 24 ore alle 9 di domenica.

Il presidente della British Medical Association (BMA) ha dichiarato di non sapere su “su quali basi” il governo abbia preso la decisione di allentare le regole di blocco e cambiare il messaggio da “stay at home” a “stay alert”. Al momento abbiamo più persone che muoiono di quante ne avessimo all’inizio del blocco: abbiamo circa 4.000 nuovi casi ogni giorno durante il fine settimana, e questa è solo una parte del numero reale di nuovi casi a causa dei test limitati, quindi c’è una notevole quantità di circolazione nella comunità del virus”.

“E per quanto riguarda le persone che tornano al lavoro – milioni di lavoratori nel settore edile e manifatturiero – non ci sono informazioni su come, in pratica, saremo in grado di garantire le distanze sociali”.

Il Primo Ministro e il governo dovranno ora fornire piani più dettagliati su come il Paese faciliterà gradualmente la sua uscita dal blocco del coronavirus, con la pubblicazione di una guida ufficiale, tra diffuse richieste di chiarezza.

Boris Johnson affronterà anche i deputati lunedì pomeriggio dopo aver offerto il suo “primo schizzo di una road map” per riavviare l’economia e la vita sociale in Inghilterra.

Durante il discorso televisivo da Downing Street, Johnson ha annunciato che i lavoratori sono incoraggiati a tornare al lavoro se non possono lavorare da casa e ha detto che una riapertura graduale di negozi e scuole non essenziali potrebbe iniziare dal 1 giugno.

Oggi ai Comuni Johnson darà ulteriori informazioni sul sistema di allerta Covid-19, sull’uso delle coperture per il viso e sul ritorno del calcio professionistico. Dopo la trasmissione di ieri, i funzionari del governo hanno chiarito che tennis, sport acquatici, pesca e golf saranno consentiti fintanto che verrà applicato il distanziamento sociale. E le persone potranno anche prendere il sole o chiacchierare nei parchi inglesi con un’altra persona di un’altra famiglia, purché venga mantenuta una distanza di due metri.

Gli alunni della scuola primaria potrebbero tornare a scuola scaglionati in gruppi di anni “al più presto entro il 1° giugno”, con gli studenti secondari che hanno esami l’anno prossimo che potranno avere un po’ di spazio per le lezioni prima delle vacanze.

La National Education Union, in rappresentanza degli insegnanti, ha affermato che l’idea di riaprire le scuole con il tasso di infezione attuale è “a dir poco sconsiderato”.

La Rail, Maritime and Transport union (RMT) ha consigliato ai suoi membri di non lavorare se si sentono non sicuri, sottolineando come il governo stia abbandonando il messaggio del lavoro da casa, portando un’ondata di passeggeri sulle ferrovie e sulla tube da oggi, violando le misure di distanziamento sociale con “conseguenze potenzialmente letali” per il personale e il pubblico.

John Philips, segretario generale in carica del GMB, ha aggiunto: “Messaggi contrastanti da parte del governo: dice che non c’è la fine al lockdown, ma chiede a tutti di tornare al lavoro. Se i ministri vogliono che l’economia si muova di nuovo, abbiamo bisogno di rigide norme in materia di igiene e distanziamento sociale e DPI sufficienti per tutti”.