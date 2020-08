Coronavirus, il centro di Londra si svuota: il sindaco Khan propone misure urgenti al governo per salvare le imprese del West End

Il sindaco di Londra Sadiq Khan sta spingendo il primo ministro britannico Boris Johnson ad agire per salvare il West End, poiché la pandemia di coronavirus rischia di lasciare le aziende del centro di Londra di fronte a una “tempesta perfetta”.

Il distretto sta, infatti, per perdere un terzo della sua forza lavoro nei rami del commercio al dettaglio e dell’ospitalità e oltre 5 miliardi di sterline in vendite al dettaglio entro la fine dell’anno, almeno stando a quanto suggeriscono le stime aziendali.

In una lettera al Primo Ministro, alcuni dettagli della quale sono stati resi noti stamani dall’Evening Standard, il sindaco ha indicato una serie proposte per tentare di proteggere il futuro dell’area.

I recenti sondaggi del municipio mostrano che i londinesi non stanno ancora viaggiando nel centro della città, con il 66% degli intervistati che afferma che è improbabile che lo faccia nella prossima settimana. Senza il giusto sostegno, il cuore della capitale dovrà affrontare una “minaccia esistenziale”, avverte Khan.

Tra i suggerimenti di Khan ci sono la possibilità di un programma di aiuti finanziari diretti per l’ospitalità, la vendita al dettaglio, il tempo libero e le attività culturali nel centro di Londra, il supporto mirato per i posti di lavoro e l’estensione del Coronavirus Job Retention Scheme per le imprese di vendita al dettaglio, ospitalità, tempo libero e creative che non saranno in grado di operare a un livello finanziariamente sostenibile a causa dei requisiti di allontanamento sociale.

Si parla poi di un ampliamento del sostegno ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi, già che le industrie culturali e creative che caratterizzano il centro di Londra dipendono fortemente da questi lavoratori, e di altre proposte per sostenere il commercio al dettaglio nella “lotta” con quello online. Idee anche in termini di affitti per le piccole e medie imprese in arretrato nei mesi del lockdown e supporti per garantire una maggiore sicurezza al pubblico.



Introdurre un regime di sostegno per le che stanno lottando per far fronte ai loro conti di affitto a causa del coronavirus, che potrebbe aiutare ad agevolare le trattative tra proprietari e inquilini nei casi in cui l’affitto è in arretrato.

“Per decenni il centro di Londra è stato il motore economico del Regno Unito, una potenza culturale e una porta per il turismo globale nel Regno Unito. – le parole di Khan – Ma ora deve affrontare la minaccia enorme della pandemia Covid-19. Fino a quando non avremo un vaccino operativo in atto, il distanziamento sociale dovrà continuare a proteggere la salute delle persone e con i datori di lavoro che intendono continuare a lavorare da casa anche il prossimo anno, il numero di persone che visiteranno il West End sarà ridotto per molti mesi a venire. Come sindaco sto facendo tutto quanto è in mio potere per aiutare, ma di fronte a una tempesta economica perfetta, le nostre attività necessitano di un sostegno urgente da parte del governo per garantire di poter sopravvivere a questa pandemia.