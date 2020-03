Coronavirus: il Lions Club Tarquinia dispone l’acquisto di 2000 mascherine per l’ospedale cittadino

Il Lions Club Tarquinia dispone l’acquisto di 2000 mascherine per l’ospedale di Tarquinia: ne dà notizia lo stesso sodalizio tramite il proprio profilo Facebook.

“A seguito di direttivo svolto a mezzo mailng list ha in data 12 marzo 2020 – spiega la nota – abbiamo deliberato la propria disponibilità all’acquisto di 2000 mascherine per l’ospedale di Tarquinia. Per evitare acquisti di prodotti non idonei allo scopo – e pertanto completamente inutili – ci siamo rivolti direttamente al nostro socio e consigliere dott. Antonio Pellicciotti, direttore sanitario del locale ‘Presidio Ospedaliero’, che si sta da giorni attivando per trovare una azienda che ne abbia disponibilità”.

“Il nostro club – conclude la nota – ha comunque fornito pieno sostegno a tutte le richieste ed iniziative che perverranno dalla locale struttura ospedaliera”.