Coronavirus in Francia: l’aggiornamento, alla data di oggi, delle autorità italiane e francesi

Direttamente dal sito istituzionale del Consolato Generale d’Italia a Parigi, l’ultimo aggiornamento, alla data di oggi, delle autorità italiane e francesi.

A partire da lunedì 18 maggio gli Uffici del Consolato Generale a Parigi riapriranno gradualmente al pubblico, in conformità alle disposizioni sull’emergenza sanitaria.

Sarà data priorità alla riprogrammazione degli appuntamenti annullati a causa dell’emergenza.

L’accesso agli Uffici sarà consentito ai soli utenti muniti di appuntamento e dotati di mascherina. Sarà registrata la temperatura corporea.

Per evitare assembramenti, sarà consentito l’accesso a un numero massimo di 4 persone alla volta.

Non sarà attivo il Sistema di Prenotazione on line.

EMERGENZA CORONAVIRUS – Aggiornamento del 16/06/2020 ore 11:45

ENTRARE IN ITALIA DALLA FRANCIA:

Dal 3 giugno 2020 chiunque entra in Italia dalla Francia non sarà sottoposto a controlli sul motivo di inrgresso né a obblighi di quarantena (art. 6 del DPCM 17/05/2020).

ENTRARE IN FRANCIA DALL’ITALIA:

A partire da lunedì 15 giugno, vengono soppresse tutte le limitazioni per l’entrata in Francia in provenienza dallo spazio europeo (salvo Spagna e GB, per le quali viene chiesta una quarantena volontaria). Non sono più necessarie le autodichiarazioni di entrata sul territorio francese e non vengono più effettuati controlli sui motivi di entrata.

FASE 2 IN FRANCIA

A partire da lunedì 15 giugno, tutta la Francia è considerata “zona verde” ad eccezione di Mayotte e della Guyana francese. Maggiori informazioni alla pagina https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Per circolare con i mezzi di trasporto pubblici nelle ore di punta (6:30-9:30 e 16:00-19:00) nell’Ile-de-France, dal 16 giugno non è piu’ necessaria alcuna attestazione. Rimane tuttavia l’obbligo di indossare la mascherina pena l’irrogazione di una multa pari a 135 euro.

FASE 2 IN ITALIA

Dal 4 maggio è entrata in vigore la FASE 2, dal 18 maggio è cominciata una nuova fase di aperture. Per tutte le novità e le disposizioni ci si può collegare qui. Sono cessate le misure limitative della circolazione all’interno del territorio nazionale. Sono introdotti obblighi di indossare la mascherina in luoghi chiusi accessibili al pubblico e mezzi di trasporto per tutti al di sopra dei 6 anni di età. Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il DPCM del 17/05/2020 che disciplina in modo dettagliato le misure entrate in vigore dal 18/05/2020 in Italia. Il decreto è corredato di numerosi allegati relativi alla disciplina di determinate categorie interessate dal DPCM. Il DPCM fa seguito al DL N. 33 DEL 16/05/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

PER IL NUOVO DPCM DELL’11/06/2020 CLICCA QUI GAZZETTA UFFICIALE

Per informazioni generali sull’evolversi dell’epidemia e sulle decisioni adottate in Italia, si raccomanda di monitorare il sito http://www.protezionecivile.gov.it

TRASPORTI E COLLEGAMENTI FRANCIA-ITALIA:

Da giugno oltre ai voli Alitalia anche altre compagnie offrono collegamenti aerei Italia/Francia. E’ sempre comunque consigliato arrivare con discreto anticipo in aeroporto. SNCF e Trenitalia hanno ripristinato alcuni collegamenti quotidiani Parigi-Torino-Milano con TGV. I collegamenti con il treno TER Nizza – Ventimiglia (2 treni al giorno) sono OPERATIVI.

Per i viaggi in Francia, si prega di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/home, sezione: focus coronavirus del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Scheda Paese Francia al link http://www.viaggiaresicuri.it/paese/FRA.

CONTATTI

Si ricorda che, in generale, in caso di bisogno di assistenza, il referente dei cittadini presenti sul territorio è sempre il Consolato italiano territorialmente competente: https://ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi/it/ambasciata/la_rete_consolare/la-rete-consolare.html . L’elenco dei numeri di emergenza dei Consolati presenti in Francia si trova alla pagina https://ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi/it/ambasciata/numeri-di-emergenza-connazionali.html

Da ultimo, si ribadisce che le Ambasciate e i Consolati non intervengono nelle questioni di carattere commerciale, come l’annullamento di biglietti e prenotazioni.