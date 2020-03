Coronavirus: in quarantena a Montalto i bambini della squadra di basket allenata dal coach risultato positivo

Non è residente a Montalto di Castro, come specificato dal sindaco facente funzione Luca Benni, ma la vicenda che riguarda l’allenatore di basket risultato positivo al test del Coronavirus ha costretto alla quarantena i ragazzi della squadra che il coach ha seguito in un’occasione, in sostituzione del precedente mister.

Questo, almeno, si apprende oggi, e naturalmente tutto rientra nella dovuta prassi: i bambini, infatti, pur risentendo difficilmente delle complicanze legate all’infezione, possono essere portatori sani del virus, cioè essere potenzialmente portatori di contagio pur non presentando sintomi.

“La Asl ha attivato tutte le procedure per sapere con chi è stato in contatto e poi continuare con l’iter”, aveva già spiegato Benni. Ai ragazzi, perciò, e ad altri possibili contatti, è stato chiesto di mettersi in quarantena per 14 giorni.